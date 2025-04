Sollecito di pagamento per una multa? Occhio alla truffa

È in atto una nuova massiccia campagna di phishing che invia email e SMS con solleciti di pagamento per false sanzioni stradali. In realtà è una truffa: non c’è alcuna multa. L’avviso arriva da CERT-AGID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Vediamo di cosa si tratta e come evitare di cadere nella trappola.

Multa o Truffa? Attenzione a email e SMS

Il messaggio può presentarsi in diverse forme, riportando informazioni apparentemente credibili relative all’importo, al numero della pratica e alla scadenza imminente per effettuare il versamento. Include sempre un link che invitiamo a non aprire: punta a un sito Web (come quello visibile qui sotto) in cui verrà chiesto di inserire i dettagli inerenti alla carta di credito per saldare il debito. C’è anche il logo della piattaforma pagoPA, utilizzato in modo fraudolento.

È sufficiente dare uno sguardo al dominio che ospita la pagina qui sopra per capire che qualcosa non va: wbsprt.com. Naturalmente, non è il solo: tra gli esempi forniti c’è anche luxuryonlochlomond.co.uk. I cybercriminali ne sfruttano migliaia diversi e non sempre le autorità riescono a bloccarli in breve tempo. Per questo è bene prestare attenzione.

Dunque, come evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali e delle loro campagne di phishing? I suggerimenti sono quelli di sempre.

Diffidare da qualsiasi richiesta proveniente via email o SMS;

fare attenzione alle comunicazioni con toni allarmistici o scadenze imminenti;

verificare con attenzione l’indirizzo del sito.

Il testo dell’email di phishing

Riportiamo infine il testo dell’email riportato nella segnalazione di CERT-AGID. Se lo hai ricevuto nella tua casella di posta elettronica, sappi che non si tratta di una multa, ma di una truffa. Il titolo è “Gentile Sollecito di Pagamento relativo a Sanzione Stradale – Team PagoPA Veloce”.