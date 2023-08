La sicurezza dei tuoi dati non ha prezzo: approfitta del 50% di sconto sul piano Lifetime Internxt

Internxt ha lanciato un’offerta senza precedenti: uno sconto del 50% su tutti i suoi piani esclusivi a vita. Un’opportunità imperdibile per accedere a spazi di archiviazione sicuri, affidabili e convenienti, ideali per chi cerca una soluzione all’avanguardia per la gestione dei propri file digitali.

Il segreto di Internxt sta nella sua sicurezza

Con oltre un milione di utenti soddisfatti e più di trenta premi e menzioni, la reputazione dell’azienda parla da sé. Ma cosa rende Internxt così affidabile?

La risposta è la sua sicurezza senza compromessi. Ogni dato caricato sulla piattaforma è trattato con la massima riservatezza: le password e le informazioni personali degli utenti non vengono memorizzate, e ogni singolo dato è crittografato sia in fase di archiviazione che durante il trasferimento.

La piattaforma di Internxt non si nasconde dietro veli di segretezza. Con un approccio completamente open-source e trasparente, il codice sorgente è reso pubblico su GitHub, consentendo a chiunque di verificare la sua affidabilità. Inoltre, Internxt è conforme al GDPR e ha ottenuto la verifica e la certificazione indipendente da Securitum, un’importante società di penetration testing in Europa.

Internxt non è solo sicurezza, ma anche funzionalità all’avanguardia. Con la possibilità di archiviare e sincronizzare file da qualsiasi dispositivo, la piattaforma rende facile il backup e l’accesso ai propri dati ovunque ci si trovi. La disponibilità su diverse piattaforme, incluso Linux, garantisce un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti gli utenti.

L’offerta di Internxt è davvero imperdibile. I piani esclusivi a vita con uno sconto del 50% rappresentano un’opportunità unica per accedere a spazi di archiviazione potenti e sicuri, senza preoccuparsi dei costi a lungo termine. I prezzi partono da soli 149 euro per 2 TB di spazio cloud, mentre piani più ampi sono disponibili a prezzi altrettanto convenienti: 249 euro per 5 TB di spazio e 499 euro per 10 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.