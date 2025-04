La sicurezza in casa costa appena 22€ su Amazon con Tapo C200

In casa un occhio in più non fa mai male soprattutto quando non c’è mai nessuno oppure vuoi partire per le vacanze. Invece di spendere centinaia di soldi in servizi di protezione, opta per il fai da te. Con Tapo C200 non è mai stato così semplice e soprattutto economico visto che spendi solo 21,99 euro su Amazon. Ebbene, con uno sconto del 27% la telecamera WiFi diventa un affare da non perdere, aggiungila al carrello subito.

Tapo C200, come usare la telecamere WiFi in casa

È stata creata per gli ambienti interni e dalla sua parte ha una serie di funzioni da non sottovalutare. Tapo C200 è un prodotto di ultima generazione di TP Link che rende la casa sicura e ti fa stare tranquillo oltre che sempre informato. Questo perché la gestisci direttamente dall’app sullo smartphone oppure la connetti ad Amazon Alexa o Google Assistant se hai uno dei due assistenti. Detto questo, non c’è bisogno di chiamare uno specialista: scegli dove posizionarla, attaccala alla corrente ed è pronta a vigilare sul tuo appartamento.

L’obiettivo Full HD regala una qualità più che ottima nelle riprese mentre la rotazione a 360° consente una copertura ampia e di più spazi se la posizioni in modo strategico (ove possibile ovviamente). Detto ciò, al suo interno ci sono anche la visione notturna, la rilevazione del movimento e l’audio a 2 vie che ti consente di comunicare con amici, parenti e così via. Quando attivi la rilevazione, appena viene rilevata un’anomalia, ricevi una notifica push sullo smartphone e scatta anche l’allarme che è sia sonoro che luminoso.

Con soli 21,99 euro su Amazon invece di 29,99 euro, come vedi, Tapo C200 ti regala una sicurezza senza confini. Acquistala approfittando dello sconto del 27%.