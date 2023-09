La sicurezza online si alza di livello con LastPass: provalo subito

Non vi è più alcun motivo di preoccuparti per la sicurezza delle proprie password, poiché LastPass offre un’efficiente soluzione per il controllo delle tue credenziali, racchiuse in una cassaforte digitale sicura.

Grazie a questa innovativa tecnologia, non vi è più alcun bisogno di accontentarsi di password fragili e di difficoltà di accesso ai tuoi account.

In quanto nuovo utente, l’azienda ti offre un’imperdibile opportunità: funzionalità complete di LastPass con prova gratuita di 30 giorni.

LastPass: trenta giorni per provare tutte le sue funzionalità principali

Scegliere LastPass significa poter accedere a tutte le principali funzionalità, con garanzia di protezione senza compromessi.

Una volta terminata la prova, sarà possibile accedere a un’ampia gamma di funzioni esclusive a soli 2,90 euro al mese.

L’accesso da tutti i dispositivi ti offre la comodità di attingere alle tue password ovunque ti trovi. Inoltre, grazie a 1 GB di spazio di archiviazione dei file crittografato, sarà possibile conservare i tuoi documenti più importanti in totale sicurezza.

LastPass offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui il monitoraggio del Dark Web. Grazie a questo servizio, sarai tempestivamente avvisato nel caso in cui le tue informazioni personali andranno a finire nella parte più oscura del web.

Inoltre, il servizio di accesso di emergenza e il supporto tecnico prioritario sono a tua completa disposizione per affrontare qualsiasi imprevisto in modo efficace e tempestivo.

Ci sono anche altre funzioni, come “Accedi e vai” e LastPass Authenticator, che ti permettono di accedere ai tuoi account senza dover ricordare e digitare la password. Inoltre, c’è un generatore di password complesse che crea password robuste e casuali.

Puoi provare gratuitamente LastPass per 30 giorni, così scoprirai una nuova dimensione di protezione online.

Se vuoi avere accesso a strumenti avanzati per mantenere al sicuro le tue password, credenziali e documenti importanti, puoi optare per LastPass Premium.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua sicurezza digitale con LastPass: prendi subito al volo l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.