La Sirenetta: quando esce e dove vederla in streaming

La Sirenetta è il nuovo film della Disney che ha fatto sognare milioni di spettatori nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Uscito a maggio di quest’anno, ha incassato più di 542 milioni di dollari al box office. Un record davvero niente male. Se ti sei perso questo film o non vedi l’ora di rivederlo comodamente a casa tua, magari insieme alla tua famiglia o agli amici, sappi che sta per arrivare. Infatti, la data prevista per la sua uscita in streaming è mercoledì 6 settembre 2023.

La Sirenetta: in esclusiva su Disney+

In questa rivisitazione realistica e mozzafiato del classico musical d’animazione, una giovane e vivace sirena è determinata a seguire il suo cuore. Il patto con la malvagia Strega del mare le consente di sperimentare la vita sulla terra, mettendo però in serio pericolo la sua stessa vita.

Scritto da David Magee, Rob Marshall e John Deluca, questo film è stato diretto da Rob Marshall . Nel cast troviamo Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy.

