 La Smart TV QLED Hisense da 50" in 4K è in sconto su Amazon: pura magia
La Hisense TV 50" QLED 4K è la smart TV che stavi aspettando in sconto, protagonista del Black Friday 2025 di Amazon.
La Hisense TV 50" QLED 4K è la smart TV che stavi aspettando in sconto, protagonista del Black Friday 2025 di Amazon.

Metti in salotto una smart TV QLED come questa di Hisense da 50″ in 4K e scopri la magia. Il cinema entra in casa a prezzo irrisorio e ti godi televisione e streaming senza alcun compromesso. Proprio lei è la protagonista del Black Friday 2025 su Amazon, approfitta dello sconto e mettila in carrello a soli 349 euro. 

La smart TV QLED di Hisense è un gioiello sia nel pratico che nell’aspetto. Ha un design ultra moderno con un piede che occupa poco spazio sul mobile in salotto (in alternativa puoi fissarla al muro) e dei bordi praticamente inesistenti alla vista per amplificare la visione. Realizzata con struttura in metallo, è di ultima generazione perché è un modello 2025 uscito fresco fresco di fabbrica e con tutte le tecnologie più interessanti al suo interno. Come sistema operativo c’è VIDAA che ormai include tutte le applicazione per lo streaming. Inoltre non manca Amazon Alexa integrata per un assistente vocale che risponde a tutte le tue richieste.

Hisense TV 50″ QLED 4K 2025 50A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 50”

Il pannello QLED fa la sua figura con un’ampiezza di 50 pollici che ti avvolge e ti rende partecipe di ciò che stai guardando. Non solo la risoluzione è 4K UHD ma con HDR10+ e Dolby Vision, le immagini riprodotte acquistano così tanto realismo da lasciarti a bocca aperta. Merito anche del QLED colour. Il suono non viene lasciato da parte attraverso il sistema Dolby Atmos. Tutti gli standard per il digitale terrestre sono supportati così come lativù 4K così da non dover abbinare alcun decoder. In più il telecomando è comodissimo grazie ai vari bottoni dedicati all’accesso rapido alle app così come al microfono integrato che ti fa utilizzare l’assistente vocale.

Mettila in carrello a soli 349 euro su Amazon subito. La Hisense TV 50″ QLED 4K è una smart TV che rende le immagini puro cinema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
20 nov 2025
