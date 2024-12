La soluzione ideale per i pagamenti elettronici: zero costi fissi e solo 1% di commissioni

Vorresti pagare solo per quello che usi e non avere il fastidio di un costo fisso? Con POS Easy a commissioni c’è la possibilità di pagare solamente l’1% di commissioni su ogni transazione. Una soluzione pratica, funzionale e conveniente per gestire in maniera positiva il tuo business. Scegli l’offerta senza costi fissi POS Easy di Axerve.

Come funziona POS Easy a commissioni

Ci sono liberi professionisti, venditori occasionali, artigiani, commercianti e altri imprenditori che hanno un volume di vendite o una frequenza di pagamenti che non giustifica il ricorso a un POS tradizionale a canone fisso. Questo perché ricevono pagamenti tramite carte e bancomat solamente in maniera sporadica e per importi inferiori a quelli del canone mensile.

L’alternativa offerta da Axerve con il suo POS Easy è per tutte queste realtà particolarmente interessante. Con l’acquisto del terminale PAX A920 Pro, infatti, si ha uno strumento con il quale accettare tutti i pagamenti elettronici (anche quelli contactless) e pagare su ogni transazione solamente l’1% di commissioni. Il terminale di pagamento PAX A920 Pro consente inoltre di stampare immediatamente lo scontrino e di essere utilizzato anche fuori dalla sede dell’azienda usufruendo della SIM 4G inclusa nel dispositivo. Un dispositivo elegante, compatto ed ergonomico con display touch e una grande semplicità di utilizzo data anche dalla presenza del sistema operativo Android.

Inoltre POS Easy di Axerve permette di accreditare i pagamenti su qualsiasi conto consentendo di mantenere il proprio IBAN e senza dover prevedere trasferimenti o operazioni particolari. Compreso nel servizio c’è l’assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 e la massima flessibilità data anche dall’assenza di vincoli di permanenza.

Quando serve POS Easy di Axerve è utile per accettare pagamenti elettronici e assicurare una grande operatività; quando non si devono ricevere pagamenti, si è in malattia o chiusi per ferie, il terminale non ha costi fissi massimizzando i vantaggi di un’offerta anche per questo molto conveniente.