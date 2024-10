La stagione perfetta per un campeggio: ecco i MIGLIORI CONSIGLI!

È finalmente arrivato l’autunno, stagione perfetta per un campeggio, camminate all’aperto, gite, escursioni e chi più ne ha più ne metta. L’occasione ideale per immergersi nella natura e, perché no, per scoprire prodotti che non possono mancare in quanto estremamente comodi e utili. Uno di questi è sicuramente il BLUETTI AC200L, così come la batteria di espansione B300K. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo perché, secondo noi, sono due immancabili compagni di viaggio di questa splendida stagione che è appena arrivata.

Attenzione, inoltre, ad un’occasione esclusiva: grazie al codice sconto BLUETTIPI (valido fino al 31 dicembre) puoi ottenere uno sconto dedicato extra del 5%. Scopri come approfittarne al meglio con i seguenti prodotti.

BLUETTI AC 200L | La stagione perfetta per il campeggio

Iniziamo da lui, il BLUETTI AC200L, si tratta di una enorme batteria portatile ideale per campeggi, gite o situazioni di emergenza che possono sempre succedere. Ha una capacità veramente alta, parliamo di 2048Wh espandibile tramite una batteria aggiuntiva di cui parleremo tra poco. Questa potente batteria portatile è provvista di un’uscita AC a 2400W capace di alimentare dispositivi particolarmente energivori.

Un punto fondamentale di questo prodotto, che lo rende insieme agli altri ad essere un caposaldo dell’autunno di ognuno di noi, è la velocità di ricarica. Infatti in soli 45 minuti è in grado di arrivare all’80% di carica. La possibilità di essere ricaricato anche tramite auto, generatori e pannelli solari lo rende poi estremamente poliedrico.

Un altro aspetto interessantissimo risiede poi nell’applicazione, decisamente matura e priva di bug macroscopici. Da quest’ultima è possibile controllare la batteria tramite Bluetooth o WiFi, avendo una visione chiara di quelli che sono i consumi e la potenza di ricarica in maniera istantanea. A corredo di tutto ciò, una silenziosità senza precedenti che vi farà rimanere immersi nella natura in cui vi troverete. Non perdete l’occasione di farlo vostro!

BLUETTI B300K | La stagione perfetta per il campeggio

Qualora la AC200L non fosse abbastanza, quindi magari vi imbattete in gite da più giorni, allora è il caso di scoprire questa batteria modulare di BLUETTI in grado di espandere la batteria già generosa della AC200L. Anzitutto va detto che questa batteria è in grado di integrarsi con davvero quasi tutti i prodotti BLUETTI rendendola praticamente perfetta per ogni utilizzo.

La sicurezza è da sempre un caposaldo dell’azienda che ha voluto investire su tecnologie importanti per assicurare i propri consumatori. Infatti, essendo costruita in LiFePO(4) garantisce un’enorme durabilità nel tempo con una degradazione negli anni veramente ridotta all’osso. Mantiene come la sorella maggiore un tempo di ricarica veramente basso, rendendola pronta all’uso in pochissimo tempo.

Tenta la fortuna! | La stagione perfetta per il campeggio

Non lasciatevi sfuggire questi incredibili prodotti per elevare la vostra gita fuori porta ad un nuovo standard. Partecipa inoltre a questa competizione in cui dovrai caricare una foto o un video che rispecchiano i temi imposti dalla campagna pubblicitaria per avere la possibilità di aggiudicarti fantastici premi tra cui un 150.000 BLUETTI BUCKS.

In collaborazione con Bluetti