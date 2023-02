La Stranezza: guarda il film in streaming gratis

Toni Servillo interpreta Luigi Pirandello in La Stranezza, da oggi disponibile in streaming gratis su Prime Video per tutti gli abbonati Amazon Prime. Al suo fianco, Salvo Ficarra e Valentino Picone, per un film arrivato nelle sale a fine ottobre e ora anche su piattaforma. Ambientato nel 1920, racconta il ritorno del drammaturgo e poeta siciliano nella sua terra natia.

Guarda in streaming il film La Stranezza

La regia è di Roberto Andò, già al lavoro su Il bambino nascosto, Una storia senza nome e Le confessioni. La trama ruota attorno all’incontro tra lo scrittore e due on due teatranti amatoriali, di professione becchini. Impegnato nella creazione di una nuova commedia, Pirandello finisce per rimanere affascinato dalla loro passione e dedizione nei confronti del teatro. Questo il trailer distribuito all’uscita nei cinema.

Ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa. Nel teatrino si è infatti radunato l’intero paese e quando un evento imprevisto costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione l’atmosfera vira dal comico al tragico. Repentinamente, lo spettacolo si trasforma in una resa dei conti totale in cui a confrontarsi sono platea ed attori. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato.

Oltre a Servillo, Ficarra e Picone, nel cast di attori trovano posto anche Giulia Andò, Rosario Lisma, Donatella Finocchiaro, Aurora Quattrocchi, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi e Aldo Failla.

Lo streaming del film La Stranezza è gratis sulla piattaforma Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime: a tutti gli altri segnaliamo la possibilità di attivare subito i 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa.

