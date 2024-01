La Stufa Elettrica di Xiaomi è SCONTATA su eBay!

Vorresti avere una stufa per riscaldare la tua casa, ma che sia anche bella da vedere? Xiaomi Mi Smart Space Heater S ha tutte le carte in regola! Grazie allo sconto eBay, potrai pagarla solo 100,40€. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per una stufa elettrica di questa qualità! Scopriamo insieme tutte le caratteristiche della stufa.

Tutte le caratteristiche della stufa Xiaomi

La Xiaomi Mi Smart Space Heater S è una stufa elettrica che unisce performance elevate, un design moderno e funzionalità avanzate, rappresentando un’opzione versatile per il riscaldamento domestico. Il suo design altamente minimalista, caratterizzato da un corpo bianco lucido, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. La stufa è dotata di un pratico display LED touch che consente un controllo intuitivo delle sue diverse funzioni e impostazioni.

La stufa elettrica di Xiaomi si distingue per una serie di funzionalità intelligenti, rendendola un’eccellente scelta per l’ambiente domestico moderno. Tra queste caratteristiche spiccano la connettività Wi-Fi, che permette il controllo tramite l’app Mi Home disponibile per dispositivi Android e iOS, un timer programmabile per lo spegnimento automatico e la regolazione della temperatura da 18°C a 28°C. Inoltre, la modalità silenziosa garantisce un funzionamento discreto, risultando ideale per ambienti che richiedono tranquillità.

Le prestazioni della Mi Smart Space Heater S sono supportate da un elemento riscaldante in alluminio da 2200 W, che consente un riscaldamento rapido di stanze di medie dimensioni. La stufa è dotata di un sistema di sicurezza che interviene automaticamente in caso di surriscaldamento o ribaltamento, garantendo la massima sicurezza durante l’uso.

Con Xiaomi Mi Smart Space Heater S non rimarrai più al freddo. Fai tua questa stufa elettrica a soli 100,40€!

