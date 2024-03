La SUPER Cassa Bluetooth di Marshall è a 100€ in MENO su Amazon!

Marshall, famosa azienda produttrice di apparecchiature musicali quali amplificatori, cuffie e non solo, è una tra le più riconosciute del settore. E sei oltre che di musica, sei appassionato anche di design ti farà sapere che l’enorme cassa Bluetooth Marshall Woburn III è in sconto a 100€ in meno, arrivando così a costare solo 499,99€!

Tutte le caratteristiche della cassa Marshall

Questa è la terza incarnazione della serie Woburn, la quale porta l’esperienza a un livello superiore, offrendo una spazialità di suono ancora più ampia e coinvolgente rispetto ai suoi predecessori. Grazie alla firma sonora distintiva di Marshall, caratterizzata da bassi profondi e alti cristallini, ogni stanza viene pervasa da un’atmosfera sonora avvolgente.

Il Woburn III di Marshall è sinonimo di semplicità e praticità. Basta accoppiarlo al tuo dispositivo Bluetooth, oppure utilizzare l’ingresso da 3,5 mm per un collegamento diretto. Senza configurazioni complicate, potrai godere della tua musica preferita in pochi istanti..

Dotato della tecnologia Bluetooth 5.2 di ultima generazione, questa cassa Bluetooth garantisce una connessione stabile e affidabile, consentendoti di godere della tua musica senza interruzioni.

Il Marshall Woburn III si distingue per un design elegante e raffinato che si ispira all’iconico stile vintage di Marshall. Il rivestimento in vinile testurizzato, la griglia in metallo e il logo Marshall dorato conferiscono al diffusore un’estetica senza tempo che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia classico che moderno. Inoltre, le sue dimensioni compatte e la forma stondata lo rendono facile da posizionare su mobili, mensole o librerie.

Marshall si impegna attivamente a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti, e il Woburn III non fa eccezione. Realizzato con una struttura priva di PVC e composta per il 70% da plastica riciclata e materiali vegani, questo speaker riflette l’attenzione del marchio verso la sostenibilità ambientale.

Porta la festa ovunque grazie alla bellissima cassa Bluetooth Marshall Woburn III. Prendila ora che costa 499,99€ al posto dei classici 599,99€