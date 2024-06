La super offerta di Sky per vedere tutte le partite di EURO 2024

In questi primi giorni di EURO 2024 ti sei accorto che sulla Rai la programmazione non è completa. Se questo per te è un problema, da appassionato di calcio quale sei, devi sapere che per vedere tutte le partite degli Europei puoi affidarti a Sky, che per l’occasione ha lanciato una nuova promozione: Sky TV con Eurosport + Sky Calcio al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 33 euro.

Il pacchetto offerto da Sky garantisce inoltre la visione delle Olimpiadi di Parigi, l’evento più atteso quest’estate dagli sportivi. Merito della copertura completa offerta da 8 canali extra di Eurosport, di cui uno in 4K, che si aggiungono a Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Come vedere tutte le partite di EURO 2024

L’unico modo per vedere tutte le 51 partite di EURO 2024 è sottoscrivere il pacchetto Calcio di Sky. Per l’occasione, la pay-tv inglese ha lanciato una nuova offerta che include anche Sky TV con Eurosport, in modo da consentire agli appassionati di sport di seguire dopo gli Europei l’altro grande appuntamento sportivo di quest’estate, vale a dire le Olimpiadi di Parigi.

Sky TV con Eurosport + Sky Calcio include infatti dieci canali Eurosport che copriranno tutte le gare delle Olimpiadi, dove gli atleti azzurri saranno tra i protagonisti assoluti (a maggior ragione dopo il record di vittorie ottenuto in occasione dell’ultima manifestazione continentale disputatasi a Roma).

L’offerta, disponibile solo online, prevede un risparmio complessivo in un anno e mezzo di 324 euro, a fronte di una spesa mensile di 14,90 euro per 18 mesi, contro i 33 euro richiesti all’inizio. L’attivazione dell’offerta è immediata, questo significa che dopo l’acquisto si ha da subito l’accesso alla visione dei contenuti.