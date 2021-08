La sveglia smart di Xiaomi è uno SPETTACOLO (21€)

Con la sveglia smart di Xiaomi, si va alla scoperta dell'enorme ecosistema della compagnia, fatto da una miriade di prodotti realizzati in collaborazione con mini brand (in questo caso Cleargrass). Un gioiellino, che porti a casa a prezzo bassissimo adesso da Amazon. Bella e smart: spunta il coupon in pagina e prendila a 21,20€ appena con spedizioni super rapide e gratis.

Xiaomi: la sveglia smart è assurda

Sembra un bellissimo oggettino retrò, con un ottimo display dotato di eccellente visibilità e anche retroilluminato (solo se e quando vuoi, premendo un pulsante a sfioramento).

Guardando bene lo schermo però, ti accorgi che c'è molto di più. Innanzitutto, oltre alla sveglia, visualizzi anche data e orario. Tutto qui? No, assolutamente. Sotto viene mostrata la temperatura e l'umidità ambientali. Già, all'interno di questo gioiellino ci sono due sensori ad altissima precisione, che misurano in tempo reale questi importanti parametri.

Come anticipato in apertura però, si tratta di una sveglia smart e questo implica che a bordo ci sia qualcosa che la rende tale e ti semplifichi la vita. Infatti, non manca il Bluetooth, che ti consentirà di collegarla allo smartphone. Qui, attraverso applicazione dedicata, potrai gestire interi gruppi di sveglie (puoi impostarne ben più di una), scegliendo anche il tipo di suoneria e altri parametri (come la riproduzione). Immagina di poter impostare le sveglie senza dover litigare con micro pulsanti, ma semplicemente selezionando tutto da smartphone. Super comodo e veloce.

Insomma, questa sveglia smart di Xiaomi Cleargrass, ora da Amazon la porti a casa a prezzo assurdo: spunta il coupon in pagina (prima che la promozione finisca) per prenderla a circa 21€. Non solo: le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzini Prime.