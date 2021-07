La tastiera wireless tuttofare di Logitech torna in sconto, ma stavolta del 50%

Oggi vogliamo suggerirti uno dei prodotti di maggior successo di Logitech, caratterizzato da grande affidabilità ed un prezzo di per sé già conveniente. Stiamo parlando della tastiera wireless K400 Plus, una periferica estremamente compatta e adatta a tutto, scontata del 50% grazie ad un’offerta lampo. Naturalmente trattandosi di un’offerta a tempo limitato non garantiamo che sia ancora disponibile nel momento in cui leggerai l’articolo.

Tastiera wireless ultracompatta Logitech K400 Plus: caratteristiche tecniche

La K400 Plus rappresenta senza dubbio un fiore all’occhiello per Logitech, soprattutto per la compattezza. La tastiera, infatti, misura solo 35cm di lunghezza nonostante il touchpad integrato, rappresentando una delle periferiche più maneggevoli del mercato. Il layout è completo e in italiano e non mancano neanche i pulsanti dedicati alle funzioni multimediali. All’interno della confezione è incluso il dongle da collegare al dispositivo, che sia un tablet, uno smartphone, una smart TV o naturalmente un PC. In questo caso si tratta del connettore Unifying il quale permette di collegare fino a 6 periferiche contemporaneamente con un singolo ricevitore. In breve, una dotazione decisamente ricca ad un prezzo a dir poco conveniente.

Merita, però, una menzione particolare il touchpad che offre un ottimo ventaglio di funzionalità. Innanzitutto, prevede due tasti fisici per il click destro e sinistro, anche se è possibile fare click o doppio click direttamente dalla superficie touch esattamente come sui laptop. Non mancano inoltre tutte le gesture per navigare nei menu o su internet con estrema facilità. Un esempio è lo swipe verso l’alto (o verso il baso) con due dita per scorrere le pagine internet. Chiudono le batterie incluse che forniscono ben 18 mesi di autonomia. Insomma, parliamo di un prodotto davvero completo e confortevole investito dalla qualità che ormai da anni contraddistingue tutti i prodotti Logitech.

Grazie all’offerta a tempo proposta da Amazon, la tastiera può essere acquistata a soli 22,99 euro scontata di metà prezzo, un vero e proprio affare per la piccola di casa Logitech.