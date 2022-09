La tecnologia in fibra a 100 mega non basta più? Passa a Tim Premium Fibra

La tecnologia in fibra migliora notevolmente la connessione dati domestica, sia in download che in upload.

È utile per guardare film e serie TV in streaming in HD e scaricare file di grandi dimensioni in poco tempo, anche in alta qualità.

Molti utenti che usufruiscono nella propria abitazione della fibra FTTC si stanno accorgendo che non basta più per guardare i contenuti in streaming sempre più ad alta definizione. La soluzione? Passare a Tim Premium Fibra.

Esistono due diverse tipologie di fibra ottica che hanno velocità diverse:

FTTC: è la tecnologia più diffusa. La fibra raggiunge l’armadio più vicino (cable box), all’interno del quale uno dispositivo speciale la rende disponibile a tutti coloro che utilizzano il normale cavo telefonico in rame. Non è necessario cambiare qualcosa in casa, la vecchia presa telefonica rimane al suo posto e la velocità di comunicazione è molto più elevata rispetto all’ADSL. La velocità standard del FTTC è di 100 mega al secondo in download e 20 mega al secondo in upload.

FTTH: è la tecnologia migliore per utilizzare la fibra ottica nelle abitazioni. I cavi in fibra ottica si estendono nelle pareti di casa e sostituiscono la tradizionale presa telefonica. Poiché non vengono utilizzati componenti in rame, la tecnologia non è influenzata dalle interferenze e offre velocità molto più elevate. Infatti, può raggiungere i 1000 mega al secondo in download e 200 mega al secondo in upload.

Tecnologia in fibra ottica FTTH con Tim: ecco perché conviene

La tecnologia in fibra ottica FTTH di Tim, oltre a essere stabile, è anche ultraveloce e si adatta magnificamente alle esigenze di ogni utente.

Entrando in questa pagina, bisogna innanzitutto verificare la copertura della fibra nella propria zona. Una volta appurata la sua presenza, si può scegliere tra offerta base e quella completa, attualmente entrambe in promozione.

Soprattutto con la seconda, oltre alla velocità fino a 1000 mega in download e 300 mega in upload, si otterrà il Modem TIM HUB+ a 10 euro al mese per 24 mesi già incluso nel prezzo, chiamate illimitate verso numero fissi e mobili e una navigazione scevra dalle principali minacce del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.