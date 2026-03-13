La telecamera WiFi interno che ruota a 360° e riprende in FHD: 19€ è TOP

Tapo C200 è la telecamera WiFi da interno definitiva: è piccola, si controlla tramite app sul tuo smartphone e vanta un obiettivo in Full HD per riprendere in modo nitido tutto ciò che accade. La puoi usare sia in casa che in ufficio o nel tuo negozio per sapere, sempre, cosa accade. È semplice da installare e ricca di funzioni aggiuntive che rendono la tua sicurezza avanzata. Con la festa delle Offerte di Primavera? Un’occasione grazie allo sconto del 37% su Amazon che te la fa acquistare a soli 18,99€ subito. Cosa aspetti? la tua salvaguardia vale molto di più!

Tra rotazione a 360° e sicurezza avanzata: Tapo C200 è una regina

Le dimensioni ridotte della telecamera Tapo la rendono ideale da posizionare ovunque. Puoi scegliere anche una posizione strategica, se la configurazione della casa te lo consente, per monitorare più ambienti in una volta sola. Tapo C200, infatti, è dotata di rotazione a 360° sul piano orizzontale per non avere neanche uno spazietto cieco! Scegli dove metterla, collegala alla presa di corrente e sincronizzala con l’app sul tuo smartphone (sia su Android che su iOS) per sfruttarla fin da subito.

Il suo obiettivo riprende l’ambiente in qualità Full HD 1080p per non lasciare alcun dubbio: sai sempre cosa accade anche grazie alle sue impostazioni avanzate. Quindi, cosa fa nell’effettivo questa telecamera WiFi da interno?

riprende l’ambiente di giorno e di notte con visione notturna integrata ;

; rileva i movimenti e ti avvisa con notifiche push se c’è qualcosa che non fa;

e ti avvisa con notifiche push se c’è qualcosa che non fa; è dotata di microfono e cassa per poter sfruttare l’ audio bidirezionale e comunicare a distanza;

e comunicare a distanza; spaventa eventuali intrusi con allarme sia sonoro che luminoso ;

; è dotata di uno slot per inserire la MicroSD e salvare i tuoi filmati.

La gestione, in ultimo, può avvenire anche vocalmente essendo il prodotto compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

L’offerta di Primavera ti aspetta su Amazon

Tapo C200 è protagonista dell’Offerta di Primavera su Amazon e con uno sconto del 37% costa pochissimo. Approfittane e comprala subito a soli 18,99€ prima che vada sold out.