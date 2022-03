La teoria del colore: un ebook gratuito per gli utenti Domestika

Come sicuramente saprete, Domestika è ad oggi uno dei portali più conosciuti e utilizzati per l’acquisto di corsi professionali di ogni tipo. Di tanto in tanto però, la stessa azienda propone dei contenuti esclusivi e gratuiti per i propri utenti, così da mantenere sempre accesa la voglia di creatività e produttività. Oggi, in particolare, riportiamo la possibilità di scaricare gratuitamente l’ebook sulla teoria del colore, molto utile per capire meglio in che modo relazionare i diversi colori e migliorare di conseguenza le proprie capacità in tema di pittura, grafica, disegno, fotografia e molto altro ancora.

Un ebook gratuito per tutti gli utenti Domestika: come scaricarlo e leggerlo

Chi si interessa di creatività, sa benissimo quanto siano importanti i colori e la loro relazione. Ovviamente anche Domestika lo sa benissimo e per questo motivo, ha deciso di offrire a tutti gli utenti registrati alla piattaforma, un ebook da scaricare e leggere in maniera completamente gratuita, incentrato sulla teoria dei colori. Al suo interno sarà ovviamente possibile trovare dei paragrafi dedicati alle basi da conoscere prima di utilizzare e fondere colori di diverso tipo.

La guida è stata scritta pensando agli utenti meno esperti, ma ovviamente anche i professionisti del settore potranno approfittarne per effettuare un comodo ripasso e magati scoprire qualche segreto particolare. L’ebook sarà ovviamente offerto da Domestika, ma risulterà scritto e migliorato insieme a professionisti ed esperti.

I temi trattati interesseranno principalmente gli utenti interessati alla pittura e al disegno, ma l’accostamento dei colori ritornerà in diversi ambiti creativi, come ad esempio la modifica delle foto, il design, il video editing, la grafica in generale e molto altro. Si tenderà inoltre a fare spesso riferimento alla “ruota dei colori” e la sua applicazione nella teoria dei colori.

Per effettuare il download del libro digitale bisognerà possedere un account Domestika, il quale potrà essere creato in maniera completamente gratuita e che aprirà le porte anche ad eventuali acquisti dei corsi offerti in catalogo. Per leggere invece lo stesso libro, basterà utilizzare un qualsiasi software con supporto agli ebook, che ormai ogni dispositivo possiede di default. In più, qualora si preferisse, sarà anche possibile trasferirlo su reader appositi, come quelli di Kindle e Kobo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.