La Toyota GR Supra fatta di LEGO che si può guidare

Più di 470.000 mattoncini, per l'esattezza 477.303 (ovviamente gialli), ricoprono la carrozzeria della Toyota GR Supra di LEGO. A differenza di altri veicoli che in passato hanno ricevuto lo stesso trattamento, questa si può guidare, pur mantenendo una velocità interiore ai 28 Km/h. Celebra il trentacinquesimo anniversario della camma Supra.

2.400 ore per realizzare questa Supra di LEGO

L'iniziativa è stata messa in campo in Giappone. I video ufficiali diffusi non sono raggiungibili dal nostro paese (serve una VPN?), ma ne alleghiamo di seguito uno che la illustra nel dettaglio. L'auto non è certo piccola né leggera: 1.885 Kg, 204 centimetri di larghezza e 435 centimetri di lunghezza. La fase di assemblaggio ha richiesto ben 2.400 ore e rimarrà esposta a Legoland Japan fino all'11 ottobre.

Se vi accontentate del modellino dell'auto da esporre sullo scaffale, lo trovate qui.