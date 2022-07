La travelcard di Wirex: multicurrency e con cashback in crypto

Tra le carte di pagamento ideali da utilizzare in viaggio troviamo la carta di Wirex.

Disponibile in 3 piani (STANDARD, PREMIUM ed ELITE), la carta Wirex permette di effettuare pagamenti sia in valute tradizionali che in criptovalute, ovunque siano accettate le carte Visa e Mastercard, con conversione in tempo reale e cashback istantanei in crypto.

Wirex infatti converte automaticamente l’importo nella valuta locale del punto vendita utilizzando le migliori tariffe live e over-the-counter (OTC). Qesto permette di spendere senza problemi qualunque valuta tradizionale o criptovaluta disponibile nell’app, in qualsiasi negozio in oltre 80 paesi del mondo.

La carta Standard è gratuita e permette di ottenere un cashback dello 0,5% sugli acquisti in tutti i negozi

Mentre i profili Premium ed Elite, che hanno un costo rispettivo di 9,99 euro e di 29,99 euro al mese, permettono di ottenere un cashback che va dall’1% fino al 2% su tutti gli acquisti nei negozi fisici ed online.

Tra le valute supportate da Wirex troviamo euro, yen, sterlina, dollaro USA, dollaro canadese, dollaro australiano, dollaro di Signapore e dollaro di Hong Kong.

Tutte le carte Wirex permettono anche di effettuare prelievi bancomat gratuiti fino a 400 dollari al mese, per gli importi superiori i prelievi hanno una commissione del 2%.

Il conto si può ricaricare tramite bonifico o depositando criptovalute. L’app consente inoltre di inviare denaro ai propri contatti senza l’indirizzo del portafoglio o i dettagli dell’account. Basterà inserire il contatto nella rubrica Wirex o sincronizzare la rubrica del telefono.

Aprire un conto con Wirex richiede pochi minuti, la registrazione può essere effettuata dal sito oppure scaricando l’app Wirex da mobile.

Una volta attivato, l’account è da subito configurato per l’utilizzo del wallet crypto. Per ottenere la carta fisica Wirex sarà invece necessario inserire i propri dati, fornire i propri documenti di riconoscimento come per qualsiasi carta Visa e attendere l’approvazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.