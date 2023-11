La tua miglior difesa contro il Tracking Online: prova gratuitamente CyberGhost VPN

Quanto tempo trascorri in Internet? Quante volte al giorno accedi ad app, siti web e social? È molto probabile che non riuscirai a rispondere a questa domanda, dato che il numero di accessi e utilizzi è ormai assolutamente fuori controllo.

Oltre al tempo consumato davanti a PC, smartphone e tablet, sottratto evidentemente ad altre questioni più importanti, c’è però un altro problema: le grandi aziende, di qualunque settore, sfruttano la dipendenza da Internet per raccogliere informazioni personali da vendere poi alle agenzie pubblicitarie. In che modo? Tracciando la vostra posizione e l’attività sul web.

Cosa succederebbe se i database delle aziende venissero violati? Ecco perché l’utilizzo di una VPN di alto livello non è soltanto consigliato ma indispensabile. Come quella di CyberGhost VPN, una soluzione completa che consente di proteggere gli utenti dalla raccolta e dal trattamento dei dati.

Con oltre 38 milioni di clienti attivi in tutto il mondo, CyberGhost VPN è il servizio più consigliato del settore. Oggi, con l’ultima offerta, offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile per la concorrenza.

CyberGhost VPN dà scacco matto al tracking online

L’utilizzo di CyberGhost VPN consente di reindirizzare il tuo traffico online attraverso un tunnel remoto e sicuro. Inoltre, è un servizio che consente di crittografare i propri dati, per un’esperienza di navigazione web 100% sicura e privata.

La VPN di CyberGhost può essere vista come un muro invalicabile per hacker, agenzie governative e provider Internet. Nessuno, proprio nessuno, sarà ora in grado di tracciare la tua attività sul web.

Con un unico piano hai l’opportunità di proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea. Ciò ti permette di contrastare tutti i tentativi di tracciamento su PC, smartphone, Smart TV e console di gioco. In più, come ulteriore forma di protezione, puoi installare la VPN sul tuo router, così da coprire tutte le connessioni.

Con la sottoscrizione di CyberGhost VPN ti assicuri la protezione del tuo traffico con una crittografia AES a 256 bit, lo stesso standard utilizzato dai governi di tutto il mondo per proteggere le informazioni classificate. Il motivo è semplice: i dati crittografati attraverso AES sono impossibili da decifrare.

A tutto questo si aggiunge la rigorosa politica di no-log seguita da CyberGhost. Ciò significa che i server dell’azienda sono progettati per eliminare i tuoi dati a ogni singolo riavvio: tutto questo fa sì che nessuno dello staff di CyberGhost sappia qualcosa di te o di ciò che fai in rete.

E per certificare l’eccellente politica sulla privacy, è sufficiente citare l’audit indipendente svolto dai professionisti della Deloitte, che hanno ispezionato i server e i sistemi di gestione di CyberGhost VPN.

Prova gratis il servizio VPN per 45 giorni

Oggi puoi attivare CyberGhost VPN a soli 2,03€ al mese per 2 anni, per effetto dell’83% di sconto applicato nell’ambito della campagna promozionale Cyber Monday. Inclusi nell’offerta anche 4 mesi di servizio extra in regalo.

Ma c’è un’altra notizia ancora più bella: grazie alla garanzia Soddisfatti o rimborsati, puoi provare gratis la VPN di CyberGhost per 45 giorni, un tempo nettamente superiore rispetto ai canonici 14 giorni offerti dalla concorrenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.