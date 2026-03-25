La tua mossa contro i rincari: scegli l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus

Se cerchi stabilità in un mercato energetico sempre più imprevedibile per le note vicende geopolitiche, Octopus Energy è quello che fa per te. Scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M avrai la possibilità straordinaria di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi e, al termine del periodo della promozione, non perdere la convenienza con la possibilità di rinnovare alle condizioni più adatte alle tue esigenze.

La promozione di Octopus prevede una tariffa luce monoraria, quindi uguale per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana, fissata a 0,1573€/kWh, a cui sommare un costo di commercializzazione di soli 6€ al mese. Stesso discorso per il gas con un prezzo bloccato a 0,59€/Smc e un costo di commercializzazione di 7€ al mese.

Il contratto non prevede vincoli di permanenza e nessuna penale anche in caso di recesso anticipato: durante il passaggio, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno esattamente invariate rispetto al tuo attuale contratto con la libertà di modificarle in base alle tue esigenze in un secondo momento.

L’energia elettrica proviene da fonti 100% rinnovabili senza costi aggiuntivi, mentre la gestione sarà completamente digitale per la massima chiarezza sin dal momento dell’attivazione. Al termine dei 12 mesi potrai decidere se recidere oppure rinnovare a condizioni aggiornate, sia a prezzo fisso che a prezzo variabile.