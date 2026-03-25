 La tua mossa contro i rincari: scegli l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus
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La tua mossa contro i rincari: scegli l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus

Con Octopus Energy il risparmio è garantito: bollette dal prezzo di luce e gas bloccato per 12 mesi.
La tua mossa contro i rincari: scegli l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus
Green Risparmio energetico
Con Octopus Energy il risparmio è garantito: bollette dal prezzo di luce e gas bloccato per 12 mesi.

Se cerchi stabilità in un mercato energetico sempre più imprevedibile per le note vicende geopolitiche, Octopus Energy è quello che fa per te. Scegliendo la tariffa Octopus Fissa 12M avrai la possibilità straordinaria di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi e, al termine del periodo della promozione, non perdere la convenienza con la possibilità di rinnovare alle condizioni più adatte alle tue esigenze.

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Octopus Energy offerta di oggi

La promozione di Octopus prevede una tariffa luce monoraria, quindi uguale per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana, fissata a 0,1573€/kWh, a cui sommare un costo di commercializzazione di soli 6€ al mese. Stesso discorso per il gas con un prezzo bloccato a 0,59€/Smc e un costo di commercializzazione di 7€ al mese.

Il contratto non prevede vincoli di permanenza e nessuna penale anche in caso di recesso anticipato: durante il passaggio, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno esattamente invariate rispetto al tuo attuale contratto con la libertà di modificarle in base alle tue esigenze in un secondo momento.

Attiva l’offerta

L’energia elettrica proviene da fonti 100% rinnovabili senza costi aggiuntivi, mentre la gestione sarà completamente digitale per la massima chiarezza sin dal momento dell’attivazione. Al termine dei 12 mesi potrai decidere se recidere oppure rinnovare a condizioni aggiornate, sia a prezzo fisso che a prezzo variabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 mar 2026
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