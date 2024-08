La tua privacy al primo posto: scopri perché Surfshark è la scelta giusta per te

Privacy al primo posto non è solo uno slogan, ma un promemoria di quanto sia fondamentale proteggere i propri dati online. In questo, Surfshark VPN non ha rivali nel mondo delle VPN premium. Le tecnologie avanzate e gli strumenti che offre ai suoi utenti sono i migliori. A differenza delle VPN gratuite, spesso limitate, Surfshark sa combinare prezzi bassi con prestazioni eccellenti, mettendo la sicurezza di chi naviga davanti a tutto.

Sul piano Surfshark Starter viene attualmente applicato lo sconto fino all’86% sui piani da 24 mesi, che in realtà diventano 27 mesi grazie ai 3 mesi extra inclusi. Ogni mese, dovrai pagare soltanto 2,19 euro, che in totale sono 59,13 euro. C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Davvero difficile dire di no!

Prestazioni e privacy al primo posto con Surfshark VPN

Surfshark VPN garantisce prestazioni elevate e sicurezza impeccabile. Protegge infatti la connessione dagli attacchi informatici, violazioni dei dati, monitoraggi, furti d’identità e altri rischi. Navighi online in anonimato, ma avrai anche il controllo suoi tuoi dati personali. Grazie agli strumenti inclusi, niente più pubblicità invasive, pop-up e tracker!

Surfshark VPN è anche estremamente efficace sulle reti Wi-Fi pubbliche, che sono spesso poco sicure. Nasconde il tuo indirizzo IP, sostituendolo con uno dei suoi server. Potrai così scegliere di geolocalizzarti in uno dei 100 Paesi disponibili, che ti garantisce massima libertà e privacy. I server sono oltre 3.200 e sono stati strategicamente posizionati in tutto il mondo, consentendo a Surfshark di assicurare prestazioni ottimali sempre e ovunque.

Come hai visto, Surfshark è la scelta più affidabile e accessibile se intendi mettere la privacy al primo posto. Con un prezzo così competitivo, la garanzia di rimborso e la navigazione protetta e anonima, questa VPN non ha rivali.