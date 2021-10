La variante Blu di iPhone 13 mini già in sconto su eBay

Oggi ti riportiamo un’offerta davvero eccezionale su uno degli ultimi arrivati di casa Apple: iPhone 13 Mini. Si tratta del nuovo modello dello smartphone più ambito del mercato, in una versione compatta con display da 5,4 pollici, ma che non rinuncia alla potenza del suo fratello maggiore da 6,1.

iPhone 13 mini: caratteristiche tecniche

L’iPhone 13 mini, infatti, è pensato per chi desidera semplicemente un telefono meno ingombrante, ma non gradisce compromessi in termini di performance. Questa la ragione per cui mantiene esattamente lo stesso hardware della versione standard, a partire dal processore. A spingere i nuovi iPhone ci pensa il chip A15 Bionic con supporto alle reti 5G. Uguale anche la fotocamera che presenta due sensori, un grandangolo e un ultra-grandangolo con una qualità in notturna migliorata del 47% rispetto al modello precedente. Non manca una modalità cinema che riduce la profondità di campo e consente di modificare la messa a fuoco anche dopo aver filmato. Ottimo il nuovo display Super Retina XDR che ora offre una luminosità superiore del 28%. Da menzionare per quanto riguarda il display il nuovo Ceramic Shield che gli garantisce una resistenza superiore a qualsiasi altro vetro sul mercato.

Uno dei punti deboli di iPhone, tuttavia, è sempre stata la batteria. In questo caso Apple ha svolto un lavoro eccellente, con un’autonomia capace di offrire ben 19 ore continue di riproduzione video. L’azienda non ha trascurato neanche la componente videoludica, offrendo una GPU del 30% più potente rispetto alla concorrenza. Giocare con la massima fluidità e reattività non sarà assolutamente un problema. A chiudere il cerchio ci pensa il nuovo iOS 15 che aggiunge numerose funzionalità per la vita quotidiana. Un esempio è Full Immersion, una modalità che agevola la concentrazione, consentendo di personalizzare le attività. Elencare le potenzialità di un iPhone sarebbe troppo, ma d’altronde è anche un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni.

