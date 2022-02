La velocità che ti serve ovunque con il ripetitore Xiaomi a 1200Mbps

Puoi finalmente dire addio alle zone buie lasciate dal modem principale e goderti a pieno la rete Wi-Fi, anche Fibra, con Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender 1200. Si tratta di un piccolo ripetitore per la rete wireless in grado di fornire una velocità fino a 1200Mbps, oggi disponibile a soli 25 euro su Amazon.

Wi-Fi Extender Xiaomi Mi Wi-Fi Extender 1200: caratteristiche tecniche

La soluzione di Xiaomi è estremamente compatta dal design minimale ed estremamente elegante. Nella parte frontale è presente un pannello LED con due indicatori, uno di funzionamento e uno del segnale. Quest’ultimo rivela la qualità del segnale in tempo reale, così da rendere decisamente semplice il posizionamento. Non manca il tasto WPS che consente di configurare il ripetitore con un singolo clic. In questo modo nome della rete e password rimarranno invariati e la rete sarà immediatamente pronta all’uso. Grazie al sistema dual-band la velocità raggiunge i 1200Mbps perfettamente compatibile con le reti Fibra, ideale per qualsiasi attività dallo streaming 4K al gaming.

Tuttavia, il dispositivo offre due ulteriori modalità di funzionamento: router e hotspot. Nella parte inferiore, infatti, è presente una porta RJ45 che consente di collegare i dispositivi direttamente via cavo così da ottenere la massima stabilità della connessione. La modalità Access Point, invece, permette di creare una rete privata dedicata ai tuoi dispositivi con nome e password diversi. Decisamente pratica l’applicazione dedicata Mi Home che consente di gestire le impostazioni direttamente dal proprio smartphone o tablet. Questo consente di generare una specie di rete mesh sfruttando un numero maggiore di dispositivi contemporaneamente e gestendoli tutti da un unico posto. Naturalmente, la compatibilità si estende a tutti i modem e router attualmente presenti sul mercato.

Grazie ad uno sconto del 17%, il ripetitore Xiaomi Mi Wi-Fi Extender 1200 è disponibile su Amazon a soli 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.