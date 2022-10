La VPN CyberGhost sbaraglia la concorrenza con un'offerta da 2,19€

Per il mese delle Sicurezza Informatica, CyberGhost ha pensato bene di sbaragliare la concorrenza offrendo la VPN CyberGhost a prezzi molto più che interessanti.

L’accesso a una VPN è diventato ancora più facile ed economico con l’offerta disponibile su Cyber Ghost per un periodo limitato: abbonamento di due anni (più due mesi gratuiti) a sole 2,19 euro al mese.

CyberGhost offre anche una garanzia di rimborso di 45 giorni. Quindi, chi è interessato, può accedere a questa pagina e aderire subito a questa fantastica campagna acquistando il prodotto.

VPN CyberGhost: cosa offre?

Con la VPN CyberGhost gli utenti avranno tra le mani una soluzione in grado di mantenere le proprie attività online lontano da occhi indiscreti, come operatori e hacker.

Il lavoro maggiore svolto dalla VPN è quello di celare il loro indirizzo IP durante il download, lo streaming, i giochi online, lo shopping, l’home banking e la navigazione in generale.

D’altronde è la stessa azienda ad affermarlo quando dice che la sua preoccupazione principale è la protezione della privacy degli utenti e il loro anonimato online.

Il quartier generale di CyberGhost si trova in Romania, un Paese molto conosciuto per le sue solide leggi in fatto di privacy e che non ha aderito alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza.

I dati non vengono condivisi dall’azienda, soprattutto con gli enti governativi e con gli ISP. La loro politica No-Log gli impone di non mantenere un registro delle attività online degli utenti.

Con CyberGhost si possono connettere fino a 7 dispositivi in contemporanea usando un solo abbonamento.

Basta semplicemente abbonarsi e scaricare l’app dedicata per i dispositivi Windows, Android, Linux, macOS e iOS. Può anche essere configurata su una Smart TV, un router, sui box TV e una console di gioco.

L’accesso ai contenuti preferiti può essere fatto usando server globali che si trovano in tutti i continenti.

