 La VPN più completa e sicura è in offerta: -76% e 4 mesi extra
Con l'offerta in corso, NordVPN diventa un vero e proprio affare: si tratta della VPN più completa e conveniente da attivare oggi.
Sicurezza VPN
Con l'offerta in corso, NordVPN diventa un vero e proprio affare: si tratta della VPN più completa e conveniente da attivare oggi.

La VPN giusta da attivare oggi è, senza dubbio, NordVPN che grazie all’offerta di compleanno è disponibile con il 76% di sconto. L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano di 2 anni con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo è sufficiente accedere al sito ufficiale della VPN, disponibile premendo sul tasto qui di sotto.

NordVPN

NordVPN: la scelta giusta per una nuova VPN

Con NordVPN si va sul sicuro. Il servizio è da tempo considerato come la migliore VPN disponibile sul mercato grazie a un mix unico tra connessione sicura e senza blocchi geografici e un prezzo accessibile, soprattutto sfruttando l’offerta in corso.

Per chi attiva oggi NordVPN c’è la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da una rete non privata, ed è possibile sfruttare un network composto da migliaia di server, in modo da “spostare” il proprio IP in un altro Paese, andando a evitare blocchi e censure legate alla posizione da cui avviene la connessione.

Il servizio permette l’utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda e di traffico dati e garantisce la comodità di una politica no log per navigare senza il tracciamento della propria attività, con una maggiore privacy.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN ora è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese per 28 mesi di utilizzo e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. A partire da 3,46 euro al mese, invece, è possibile accedere alle versioni più complete di NordVPN, che aggiungono l’utilizzo di servizi di sicurezza extra come il password manager, il sistema antimalware e altro ancora.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 feb 2026

Davide Raia
Pubblicato il
18 feb 2026
