La VPN più completa e sicura è in offerta: -76% e 4 mesi extra

La VPN giusta da attivare oggi è, senza dubbio, NordVPN che grazie all’offerta di compleanno è disponibile con il 76% di sconto. L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano di 2 anni con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo è sufficiente accedere al sito ufficiale della VPN, disponibile premendo sul tasto qui di sotto.

NordVPN: la scelta giusta per una nuova VPN

Con NordVPN si va sul sicuro. Il servizio è da tempo considerato come la migliore VPN disponibile sul mercato grazie a un mix unico tra connessione sicura e senza blocchi geografici e un prezzo accessibile, soprattutto sfruttando l’offerta in corso.

Per chi attiva oggi NordVPN c’è la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da una rete non privata, ed è possibile sfruttare un network composto da migliaia di server, in modo da “spostare” il proprio IP in un altro Paese, andando a evitare blocchi e censure legate alla posizione da cui avviene la connessione.

Il servizio permette l’utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limiti di banda e di traffico dati e garantisce la comodità di una politica no log per navigare senza il tracciamento della propria attività, con una maggiore privacy.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN ora è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese per 28 mesi di utilizzo e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. A partire da 3,46 euro al mese, invece, è possibile accedere alle versioni più complete di NordVPN, che aggiungono l’utilizzo di servizi di sicurezza extra come il password manager, il sistema antimalware e altro ancora.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.