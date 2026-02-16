La VPN più conveniente di oggi è Surfshark: ecco l'offerta flash da non perdere

Con Surfshark è possibile accedere alla VPN più conveniente disponibile in questo momento, con un mix unico tra qualità del servizio e prezzo accessibile. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è ora possibile accedere a Surfshark con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta è accessibile, per un breve periodo di tempo, tramite il sito ufficiale di Surfshark e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN da scegliere oggi

Puntando su Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata e molto conveniente. Il servizio garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una connessione non privata. L’uso della VPN avviene con una politica zero log che consente di navigare senza tracciamento e monitoraggio della propria attività. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network composto da oltre 3 mila server, per “spostare” il proprio IP in un altro Paese ed aggirare blocchi all’accesso su base geografica. L’uso della VPN può avvenire anche da più dispositivi in contemporanea.

La combinazione di tutti questi fattori si somma all’offerta in corso: Surfshark VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e, quindi, con la possibilità di utilizzare la VPN per un totale di 27 mesi. Da segnalare, inoltre, che l’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “provare” il servizio e eventualmente richiedere un rimborso integrale dell’importo speso. Con 30 centesimi in più, inoltre, si può attivare Surfshark One che aggiunge ai vantaggi descritti in precedenza vari servizi di sicurezza informatica, come il sistema antivirus e antimalware, per una connessione ancora più sicura.