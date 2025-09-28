La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi aggiuntivi con ExpressVPN

Per attivare una nuova VPN veloce e sicura bisogna puntare sul servizio giusto: con ExpressVPN è possibile accedere a una delle migliori VPN sul mercato con un costo ridotto del 73%. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (per un totale di 28 mesi) è possibile ridurre il costo del servizio fino a 3,49 dollari al mese. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN in grado di criptare il traffico dati, in modo da rendere sicuro un accesso a Internet anche quando si usa una rete non sicura (come un Wi-Fi pubblico). In aggiunta, il servizio propone un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici online. La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in simultanea, sfruttando le app messe a disposizione da ExpressVPN. L’uso della rete avviene tramite il protocollo LightWay che permette di sfruttare una connessione veloce, nonostante la presenza di un sistema per criptare il traffico dati e rendere sicura la connessione.

Con la promozione in corso c’è ora una riduzione del costo del 73%. In questo modo, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.