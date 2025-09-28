 La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi aggiuntivi con ExpressVPN
ExpressVPN è in offerta e diventa la VPN da scegliere oggi per chi è alla ricerca di una connessione veloce e sicura in tutti i contesti.
ExpressVPN è in offerta e diventa la VPN da scegliere oggi per chi è alla ricerca di una connessione veloce e sicura in tutti i contesti.

Per attivare una nuova VPN veloce e sicura bisogna puntare sul servizio giusto: con ExpressVPN è possibile accedere a una delle migliori VPN sul mercato con un costo ridotto del 73%. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (per un totale di 28 mesi) è possibile ridurre il costo del servizio fino a 3,49 dollari al mese. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN in grado di criptare il traffico dati, in modo da rendere sicuro un accesso a Internet anche quando si usa una rete non sicura (come un Wi-Fi pubblico). In aggiunta, il servizio propone un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici online. La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in simultanea, sfruttando le app messe a disposizione da ExpressVPN. L’uso della rete avviene tramite il protocollo LightWay che permette di sfruttare una connessione veloce, nonostante la presenza di un sistema per criptare il traffico dati e rendere sicura la connessione.

Con la promozione in corso c’è ora una riduzione del costo del 73%. In questo modo, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2025

Davide Raia
28 set 2025
