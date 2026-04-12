La VPN più veloce e sicura è in offerta: a meno di 3 €/mese è da attivare subito

Scegliere una VPN veloce e sicura è oggi molto facile: la promo in corso, infatti, permette di ottenere un forte sconto su NordVPN che, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. L’offerta è valida solo per un breve periodo e può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di NordVPN

Per chi sceglie NordVPN c’è oggi la possibilità di sfruttare una VPN completa e senza punti deboli. Il servizio include la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata, come il Wi-Fi di un aeroporto o di un hotel.

In aggiunta, a disposizione degli utenti c’è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Si tratta di un’opportunità che permette di “spostare” il proprio IP in un altro Paese e, quindi, navigare senza dover fare i conti con i blocchi su base geografica che possono caratterizzare la connessione quando si viaggia all’estero.

NordVPN è anche un servizio “multi-dispositivo” in quanto consente di navigare su 10 dispositivi in contemporanea con un solo account, sempre senza limiti di banda e di traffico dati. Un altro elemento da considerare è la politica no log: l’uso della VPN avviene senza alcun tracciamento dell’attività online dell’utente per una maggiore privacy.

La promo in corso ad aprile 2026 rappresenta l’occasione giusta per attivare NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino 2,99 euro al mese attivando il piano di 24 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online.