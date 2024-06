La VPN più veloce d'Italia è in offerta a metà prezzo

ExpressVPN, dagli addetti ai lavori ritenuta la VPN più velocità d’Italia, è in offerta in queste ore a metà prezzo: il piano di 12 mesi è attivabile infatti a 6,33 euro al mese invece di 12,29 euro, con tre mesi extra di servizio in regalo e un rimborso garantito entro 30 giorni.

Al termine dei primi dodici mesi è possibile rinnovare il servizio ExpressVPN al prezzo di 12,29 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi. Le modalità di pagamento accettate sono Visa, Mastercard, PostePay, American Express, PayPal e Bitcoin.

VPN più veloce d’Italia: il piano di 12 mesi a metà prezzo

Grazie a una velocità di connessione superiore alla media, ExpressVPN è indicata come tra le migliori soluzioni VPN per streaming, social e altro ancora. Tra i servizi di Intrattenimento e Sport compatibili si annoverano Netflix, Hulu, iPlayer, HBO, ITVX, ESPN, Disney+, Discovery+, Prime Video, DAZN, FuboTV, Hotstar, Sky Go, Showtime, Apple TV+, Bein Sport, Philo e Sling TV.

La velocità di ExpressVPN si sposa bene anche con l’esperienza gaming. Al di là dei server VPN in 105 Paesi diversi e il gaming in completa sicurezza, il servizio assicura una riduzione di ping e lag migliorando in maniera istantanea la propria connessione di rete. In più offre una compatibilità piena per tutti i tipi di dispositivi oggi in suo, tra cui PlayStation, Xbox, PC, tablet, smartphone e Nintendo Switch.

In queste ore ExpressVPN, la VPN più veloce d’Italia, è protagonista di una maxi offerta: grazie infatti allo sconto del 49%, è possibile attivarla a 6,33 euro al mese per dodici mesi, anziché 12,29 euro al mese.