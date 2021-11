L'affare del giorno: -150 euro sul Teclast F6 grazie al doppio sconto

Quello che ti proponiamo in questo articolo è un vero e proprio affare per quanto riguarda i laptop. Si tratta del Teclast F6, un portatile decisamente interessante che, grazie ad un’offerta lampo, viene scontato di oltre 150 euro su Amazon. Si tratta di un’offerta a tempo per poche ore, su un numero di pezzi limitato, per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Il Telclast F6 rappresenta un laptop a basso costo dalle buone prestazioni per le attività quotidiane. Il PC offre un display da 13,3 pollici IPS con risoluzione Full HD. La diagonale contenuta, unita al tipo di pannello, offre immagini piuttosto definite e dettagliate con una fedele riproduzione cromatica. Apprezzabili le cornici sottili che lasciano ugualmente spazio ad una webcam con microfono in quella superiore. Molto comoda la tastiera con profilo ribassato che consente una digitazione confortevole e silenziosa. Ad alimentare il computer ci pensa un Intel Celeron N3550 dual-core con una frequenza massima di 2,4GHz. Lo affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB espandibile attraverso lo sportellino dedicato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma ottima per gestire il pacchetto Office, la navigazione e l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Troviamo due porte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, ideali soprattutto per effettuare rapidamente i backup. Presente un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione. Presenti le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Il design riesce ad offrire un formato estremamente compatto con un peso di soli 1,2 chili ed uno spessore di soli 7mm. Questo grazie ad un corpo realizzato completamente in metallo che garantisce robustezza e leggerezza. Un compagno ideale per chi lavora spesso in mobilità e desidera qualcosa di pratico da portare sempre con sé.

Grazie al coupon da 40 euro che si somma allo sconto preapplicato per l’offerta lampo di ben 111 euro, il Teclast F6 può essere tuo a soli 248 euro su Amazon per un risparmio totale di ben 151 euro.