L'affare del giorno: Panasonic 65HX600 da 65 pollici a soli 490 euro

Tra le numerose offerte dell’Early Black Friday, quella sul TV Panasonic 65HX600 è senza dubbio una delle più interessanti apparse fino ad ora. Si tratta di una Smart TV 4K dalle potenzialità davvero incredibili per quello che offre: meno di 500 euro per un pannello da ben 65 pollici, un vero affare.

Smart TV 4K Panasonic 65HX600: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti caratterizzanti della TV è il design con bordi ultrasottili per una visione più immersiva e appagante. Come premesso si tratta di uno schermo da ben 65 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160) e funzionalità smart per la massima versatilità. Grazie alla connessione Wi-Fi, infatti, è possibile accedere ai maggiori servizi di streaming come Prime Video, Netflix e Disney+, oltre ad applicazioni come YouTube. Presente la connessione Bluetooth che permette, con la comodità del wireless, di collegare altoparlanti o cuffie ideali per non disturbare magari nelle ore tarde. Una delle funzionalità più interessanti, però, è l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa, che consentono di gestire il TV direttamente con la propria voce. Un televisore decisamente completo dal punto di vista funzionale, con tutto ciò che serve per il massimo confort e praticità.

Naturalmente, non mancano alcune tecnologie essenziali per ottenere un’esperienza cinematografica direttamente dal divano. È il caso di Dolby Vision e Dolby Atmos che garantiscono un audio e una visione calibrata a casa come al cinema. Non manca, inoltre, l’esclusivo processore 4K Studio Colour Engine che fornisce una risposta dei pixel migliorata per un’immagine più nitida e fluida. Presente la modalità HDR10 insieme al Dynamic Log-Gamma che offre una tecnologia specifica per i Blu-Ray UHD per una fedeltà cromatica superiore. Il lettore multimediale integrato consente di accedere ai propri contenuti come foto, video, musica e giochi direttamente da una periferica USB. Chiude il decoder DVB-T2 integrato indispensabile per continuare la visione dopo lo switch-off.

Con un prezzo di soli 490,61 euro su Amazon, il Panasonic 65HX600 raggiunge il suo minimo storico diventando uno degli affari migliori di questo Early Black Friday.