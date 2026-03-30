L'affare di fine marzo: sito web, negozio online e dominio gratis per un anno

Grazie alla nuova offerta IONOS, chiunque può avviare il proprio progetto online senza costi per il primo anno e con tanti strumenti professionali dedicati. Chi si abbona al piano “Plus”, non pagherà nulla per 12 mesi: dopodiché, si rinnoverà al costo di 18 euro al mese. Inclusi dominio gratuito, indirizzo e-mail professionale e website builder con AI per chi non mastica la programmazione.

Website Builder IONOS: creare un sito web in modo semplice e veloce

Con il website builder di IONOS chiunque può realizzare un sito web professionale, un blog o un negozio online senza avere conoscenze di programmazione. L’interfaccia è intuitiva e offre diversi strumenti basati su Intelligenza Artificiale: dal generatore di siti web vero e proprio, che crea rapidamente la struttura del sito web, al generatore di testo, fino a quello di immagini e SEO.

Tre soli passaggi ed è tutto pronto: scegli il template, aggiungi i contenuti e personalizza il layout attraverso l’editor drag&drop. Tutte le sezioni sono responsive, per essere visualizzabili correttamente da qualsiasi dispositivo. Presenti anche impostazioni SEO integrate, per far spuntare il tuo profilo sui motori di ricerca, e la possibilità di aggiungere un negozio online direttamente al sito web.

IONOS include, nel suo piano: dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL per la sicurezza, una casella e-mail professionale da 12GB e anche un consulente personale, disponibile in ogni momento per fornire assistenza e supporto. Inoltre, tutti i siti web realizzati con IONOS sono privi di pubblicità.

Per il primo anno, i nuovi utenti potranno usufruire di queste e molte altre funzionalità professionali a costo zero: abbonati a IONOS gratuitamente, poi inizi a pagare 18 euro al mese dopo il primo anno. La promozione è disponibile solo a tempo limitato.