 L'affare di fine marzo: sito web, negozio online e dominio gratis per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

L'affare di fine marzo: sito web, negozio online e dominio gratis per un anno

I nuovi abbonati a IONOS possono usufruire di tutti i suoi strumenti professionali, incluso website builder con AI, senza costi per il primo anno.
L'affare di fine marzo: sito web, negozio online e dominio gratis per un anno
Informatica Cloud & Hosting
I nuovi abbonati a IONOS possono usufruire di tutti i suoi strumenti professionali, incluso website builder con AI, senza costi per il primo anno.

Grazie alla nuova offerta IONOS, chiunque può avviare il proprio progetto online senza costi per il primo anno e con tanti strumenti professionali dedicati. Chi si abbona al piano “Plus”, non pagherà nulla per 12 mesi: dopodiché, si rinnoverà al costo di 18 euro al mese. Inclusi dominio gratuito, indirizzo e-mail professionale e website builder con AI per chi non mastica la programmazione.

Scopri la promozione IONOS e crea il tuo sito web

Website Builder IONOS: creare un sito web in modo semplice e veloce

Con il website builder di IONOS chiunque può realizzare un sito web professionale, un blog o un negozio online senza avere conoscenze di programmazione. L’interfaccia è intuitiva e offre diversi strumenti basati su Intelligenza Artificiale: dal generatore di siti web vero e proprio, che crea rapidamente la struttura del sito web, al generatore di testo, fino a quello di immagini e SEO.

Tre soli passaggi ed è tutto pronto: scegli il template, aggiungi i contenuti e personalizza il layout attraverso l’editor drag&drop. Tutte le sezioni sono responsive, per essere visualizzabili correttamente da qualsiasi dispositivo. Presenti anche impostazioni SEO integrate, per far spuntare il tuo profilo sui motori di ricerca, e la possibilità di aggiungere un negozio online direttamente al sito web.

Abbonati a IONOS, gratis per un anno

IONOS include, nel suo piano: dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL per la sicurezza, una casella e-mail professionale da 12GB e anche un consulente personale, disponibile in ogni momento per fornire assistenza e supporto. Inoltre, tutti i siti web realizzati con IONOS sono privi di pubblicità.

Per il primo anno, i nuovi utenti potranno usufruire di queste e molte altre funzionalità professionali a costo zero: abbonati a IONOS gratuitamente, poi inizi a pagare 18 euro al mese dopo il primo anno. La promozione è disponibile solo a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%

Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%
Lancia il tuo sito o negozio online da 11,90€ con WordPress grazie alla promo Aruba

Lancia il tuo sito o negozio online da 11,90€ con WordPress grazie alla promo Aruba
pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto

pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto
Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)

Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)
Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%

Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%
Lancia il tuo sito o negozio online da 11,90€ con WordPress grazie alla promo Aruba

Lancia il tuo sito o negozio online da 11,90€ con WordPress grazie alla promo Aruba
pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto

pCloud, promo limitatissima: piani cloud Family fino al 68% di sconto
Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)

Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)
Eleonora Busi
Pubblicato il
30 mar 2026
Link copiato negli appunti