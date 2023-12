L'altoparlante Amazon Eono è in sconto a PREZZO STRACCIATO (-44%)

Strepitoso affare di fine anno su Amazon Eono, il piccolo altoparlante bluetooth che puoi acquistare in offerta a soli 9,53 euro grazie allo sconto eccezionale del 44% applicato sul listino.

Amazon Eono: l’altoparlante bluetooth che ti sorprende

Questo altoparlante ultra-portatile è la soluzione perfetta per chi desidera un suono potente da un dispositivo dalle dimensioni ridotte. Grazie al Bluetooth 5.0 integrato, puoi goderti uno streaming wireless di alta qualità, liberandoti dai fastidi dei cavi.

L’esperienza di ascolto diventa coinvolgente grazie alla tecnologia del suono di HARMAN, progettata per mettere in risalto la resa dei bassi. Se desideri personalizzare ulteriormente la tua esperienza musicale, premi il tasto di accensione tre volte per attivare l’equalizzatore a 2 bande. Questa funzione potenzia la gamma dei bassi e quella degli alti, ottimizzando la qualità del suono per la tua mega playlist.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce fino a 5 ore di autonomia, permettendoti di continuare la festa ovunque tu vada. Robusto e resistente, l’altoparlante è progettato per affrontare le tue avventure all’aria aperta, con un tessuto resistente e un rivestimento rinforzato in gomma.

L’altoparlante Amazon Eono va oltre la musica. Dotato di un microfono integrato, offre la comodità delle chiamate in vivavoce, e il tasto dedicato ti permette di accedere rapidamente a Google Now e Siri. Controlla il meteo, ricevi aggiornamenti sportivi o avvia la tua playlist preferita, tutto con un tocco.

Non perdere l’opportunità di portare la tua musica ovunque con l’altoparlante Amazon Eono. Acquista ora su Amazon a soli 9,53 euro anziché 16,90 e trasforma ogni momento in un’esperienza sonora unica.

