L'ambitissimo Logitech MX Master 2S a prezzo speciale, occasione unica

Se c'è un mouse che ruba sempre l'attenzione, quello è senza ombra di dubbio il Logitech MX Master 2S. Bello, funzionale ma soprattutto comodo e innovativo. Lo colleghi al tuo dispositivo in una mossa e non ne fai mai a meno.

Penso abbia bisogno di ben poche presentazioni ma quello che ti devo dire è che lo trovi in offerta su Amazon.

Con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Logitech MX Master 2S, il mouse wireless che tutti amano

C’è un motivo dietro al successo del Logitech MX Master 2S ma riassumerlo con una sola parola sembra riduttivo. In ogni caso ti dico che è unico e ora ti spiego anche il perché.

Anzitutto è una periferica wireless da collegare al tuo computer o dispositivo o con il micro ricevitore USB o sfruttando la connessione Bluetooth. Sta a te decidere quale preferisci visto che non hai limiti di compatibilità. Oltre a questo è anche multidispositivo ossia puoi collegarlo a 3 prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro con il tasto di switch.

Tasto aggiuntivi per un’esperienza da personalizzare e rotellina di scorrimento a doppia modalità per essere il più accurato o il più veloce a seconda dei casi.

Ergonomico e comodo, fai attenzione solo a un dettaglio: non è adatto ai mancini. Ma detto questo, ti sorprende anche con la sua autonomia da 70 giorni con una ricarica completa grazie al cavo che trovi in confezione.

Che altro dirti, fin quando non lo provi, non capisci quanto sia comodo.

Che altro dirti, fin quando non lo provi, non capisci quanto sia comodo.

