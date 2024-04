L'amica geniale: come guardare tutti gli episodi dall'estero in streaming

L’amica geniale è una delle serie di maggior successo della Rai ed è composta, attualmente, da tre stagioni da 8 episodi. Tutta la serie è disponibile in streaming gratuito tramite Rai Play. Basta collegarsi alla piattaforma della TV di Stato per avviare la visione degli episodi.

Per chi si trova all’estero, invece, serve una VPN per poter guardare L’amica geniale su Rai Play. La procedura da seguire è semplicissima: la VPN è necessaria per poter aggirare il blocco geografico all’accesso a Rai Play per chi si connette da fuori Italia.

La VPN da usare per guardare L’amica geniale dall’estero non può che essere NordVPN. Il servizio, da tempo considerato come la miglior VPN sul mercato, costa 3,69 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere L’amica geniale dall’estero in streaming dall’estero

La procedura da seguire è molto semplice: per prim cosa è necessario attivare NordVPN, sfruttando l’offerta in corso che consente di ridurre il costo fino a 3,69 euro al mese. A questo punto, è sufficiente scaricare e installare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo.

Dall’app è poi possibile avviare la connessione VPN, andando a selezionare un server italiano in modo da “spostare” il proprio IP in Italia e riuscire ad aggirare il blocco geografico applicato all’accesso a Rai Play.

Completati questi passaggi preliminari sarà sufficiente collegarsi a Rai Play e avviare la riproduzione degli episodi di L’amica geniale o di qualsiasi altro contenuto disponibile sulla piattaforma di streaming della Rai.

Per attivare NordVPN è sufficiente premere sul box qui di sotto. Il servizio ha un costo di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni.