LAMINA1 di Neal Stephenson, il padre del metaverso

Le notizie in merito a startup e nuove realtà attive sul fronte delle blockchain si susseguono senza soluzione di continuità, ma quella relativa a LAMINA1 merita un’attenzione particolare. Il motivo? Coinvolge direttamente Neal Stephenson, colui che ormai trent’anni fa ha coniato il termine metaverso con il romanzo di fantascienza Snow Crash.

Pubblicato nel 1992, è ambientato in un ambiente virtuale accessibile attraverso un network in fibra ottica e indossando un visore di tipo VR. Fra i temi trattati figurano le disparità sociali, il controllo centralizzato e l’onnipresenza dei messaggi pubblicitari.

Torniamo a LAMINA1: cosa sappiamo al momento? Sarà un progetto di tipo blockchain layer 1, messo in campo con l’obiettivo dichiarato di costituire la base per ciò che viene definito Open Metaverse, un ecosistema animato e supportato da una community di creatori, tecnici e artisti. Tra i primi investitori c’è anche Joseph Lubin, tra i padri di Ethereum. Questo un estratto dal comunicato ufficiale, a firma dell’altro co-fondatore Peter Vessenes, ex presidente della Bitcoin Foundation.

Al suo fianco per il debutto dell’avventura, appunto, c’è Stephenson. Così viene descritto il suo contributo, determinante per la definizione della visione da perseguire.

Il diretto interessato è intervenuto su Twitter con una serie di post in cui specifica come, a differenza di quanto descritto in Snow Crash, ritiene il metaverso destinato ad essere fruito attraverso display tradizionali e non indossando un visore VR o AR.

The assumption that the Metaverse is primarily an AR/VR thing isn't crazy. In my book it's all VR. And I worked for an AR company–one of several that are putting billions of dollars into building headsets. But…

— Neal Stephenson (@nealstephenson) June 8, 2022