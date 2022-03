Lampada da tavolo LED con ricarica wireless: praticamente REGALATA

Se sei alla ricerca di una nuova lampada da tavolo LED per la tua scrivania di studio o da lavoro, abbiamo una proposta davvero interessante. Grazie ad un codice sconto, puoi acquistare infatti questa lampada da scrivania a soli 17,49€!

Tutto quello che devi fare è inserire il codice “C3CRHZ7F” al momento del pagamento per ricevere immediatamente uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Lampada da tavolo LED con ricarica wireless: tante funzioni a prezzo stracciato

Andando a descrivere questa lampada da tavolo LED, partiamo ovviamente con le sue funzioni primarie: l’illuminazione. L’oggetto garantisce 3 colori e ben 10 livelli di luminosità, in modo da poter regolare la luce a seconda delle proprie esigenze. In fase diurna, la lampada è in grado di emanare fino a 750 lumen. Il tutto viene gestito da una innovativa tecnologia Sensitive Touch Control: basta toccare o sfiorare i pulsanti sulla base per utilizzare tutte le funzioni.

Non temere per la sua fragilità, perché questo accessorio è fatto di ABS e lega di alluminio, con una base pesante e robusta combinata con un collo sottile per un design moderno, ma al contempo molto resistente.

Passiamo alle funzioni accessorie, ma comunque molto interessanti: se hai uno smartphone compatibile con la ricarica wireless puoi poggiarlo direttamente sulla base per sfruttare la tecnologia QI da 10 watt. Puoi anche collegare un cavo USB per la ricarica più tradizionale, con una potenza di 5V e 2A.

La presenza di 27 LED di alta qualità ti garantisce infine una luce senza sfarfallio o riflessi, in modo da ridurre l’affaticamento visivo e lo stress: al contempo, si riduce anche il consumo di energia, per un bel risparmio sulla bolletta elettrica.

Approfitta dunque di questa offerta straordinaria per acquistare la lampada da tavolo LED a soli 17,49€! Ricordati che per ottenere lo sconto devi inserire il codice “C3CRHZ7F” al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.