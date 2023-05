Lampada Icona di Super Mario: il tuo acquisto nerd del giorno (-52%)

Per i fan dei videogiochi Nintendo, ma anche per chi è alla ricerca di un oggetto chic per la propria stanza arriva una offerta imperdibile su Amazon.

La lampada Icona di Super Mario è in offerta a soli 16,89 euro invece di 34,90. Si tratta di un risparmio del 52% su un prodotto con licenza ufficiale e di alta qualità.

Lampada Icona di Super Mario: più originale di così…

La lampada Icona di Super Mario è una fedele riproduzione del blocco domanda che appare nei giochi di Mario e che contiene monete o power-up. Sotto il blocco c’è anche la figura di Mario che salta per colpirlo.

La lampada ha tre impostazioni di luminosità e una modalità luce notturna con spegnimento automatico dopo 30 minuti. Funziona con tre batterie AA (non incluse) e ha le dimensioni di 26,6 x 18 cm1.

Questa lampada è il regalo perfetto per i bambini e gli adulti che amano il mondo di Super Mario e che vogliono portare un tocco di allegria e colore nella loro camera da letto, nel soggiorno o nell’ufficio. Si tratta di un oggetto da collezione che renderà felici tutti i fan della saga videoludica più famosa al mondo.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e approfitta subito del prezzo scontato della lampada Icona di Super Mario. Le scorte, come al solito, sono limitatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.