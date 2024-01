Lampada scrivania: 5 colori e intensità per luce PERSONALIZZATA (40%)

Sulla scrivania c’è sempre bisogno di una luce sia per salvaguardare i tuoi occhi che per comodità. Invece di optare per un modello che ti ruba spazio, scegli questo che è comodo, completo di tutto e anche personalizzabile. Con luce LED non hai problemi di bolletta e ti dirò: sulla base non manca all’appello un caricatore wireless.

Senza inganno, la trovi su Amazon. Con un bel coupon del 40% che spunti con un click accade la magia: il prezzo crolla a soli 21€ e pochi centesimi per farla tua subito. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampada scrivania: comoda, bella e personalizzabile

Occupa pochissimo spazio con questo suo design moderno eppure ha tutto al posto giusto. La lampada da scrivania che ti sto consigliando è perfetta sia in ufficio che a casa visto che è curata nei minimi particolari.

Nello specifico ha tutte le carte in regola per essere regolata come più ti pare. Infatti puoi inclinarla per indirizzare la barra LED dove più ne hai bisogno. Tuttavia, come ti anticipavo, la personalizzazione riguarda anche la luce in sé e per sé.

Grazie ai controlli soft touch puoi modificare sia l’intensità del fascio di luce che la temperatura. Bianco caldo, freddo o naturale per poter avere sempre tutto chiaro.

E se proprio ne hai bisogno, utilizza la base della lampada come caricatore wireless per ripristinare la batteria di smartphone e cuffiette. Qualora fosse necessario, sul retro trovi anche un’entrata USB per collegare altri dispositivi.

