Lampada SENZA FILI: la metti ovunque e la regoli come vuoi in un tocco

Vedere i fili che penzolano non solo è brutto ma è anche scomodo perché potresti averli sempre tra i piedi al momento inopportuno. Alcune volte sono inevitabili, ma altre possono essere eliminati definitivamente. Con questa lampada, ad esempio, diventano un amaro ricordo a cui dire addio.

Si tratta di un sistema di illuminazione completamente personalizzabile e comodo, con batteria integrata non ti dà mai fastidio. Ora in promozione con un ribasso del 15%, su Amazon te lo porti a casa con 27,19€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Lampada senza fili: esiste, funziona a meraviglia, la personalizzi

La puoi mettere letteralmente dove vuoi visto che ha un attacco magnetico che ti permette di sganciarla e attaccarla ogni qualvolta la devi ricaricare con un solo gesto. Sulla scrivania, in cucina, dentro l’armadio, accanto al letto. Insomma, di possibilità ne hai veramente tante.

Si tratta di una light bar semplicissima ma completa di tutto. Ti dico, fin da subito, che la batteria da 4000mAh ti regala fino a 72 ore di utilizzo. Cosa puoi fare?

puoi regolare la luminosità in base a diversi livelli;

in base a diversi livelli; non solo bianco freddo ma anche bianco caldo o naturale;

ma anche o puoi inclinarla secondo un angolo di 120° per indirizzarla dove vuoi.

Come gestisci ogni sua impostazione? Con il telecomando che trovi in confezione comodissimo perché ti permette di gestirla a distanza senza doverti alzare, se ad esempio sei steso sul letto o cose del genere.

Insomma, è una lampada sensazionale che ti torna utile ovunque per fare un po’ di luce e avere sempre tutto a portata di occhi. Acquistala ora che su Amazon è in promozione, il 15% di sconto non durerà per sempre. Quindi collegati subito e prendila con appena 27,19€. Le spese di spedizione, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.