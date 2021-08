Lampada smart da comodino: un tap ed hai tutto sotto controllo

Una bella lampada smart manca proprio in casa tua: su Amazon te la porti a casa spendendo solamente 39,94€. È in atto una favolosa offerta che ti fa risparmiare il 15% inoltre è anche una perfetta idea regalo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Lampada smart: la controlli come vuoi

Una lampada smart è un prodottino di ultima generazione. Capace di regalarti più tipi di illuminazione, questa rende una stanza subito più intelligente e diciamocela tutta: ti evita di doverti alzare dal letto quando ti sei dimenticato di chiuderla.

Compatibile con diverse modalità di utilizzo, il modello di LE lo gestisci veramente come vuoi. Hai a disposizione un'applicazione da installare su smartphone Android e iOS, i comandi touch sulla sua superficie e la tua voce. In che senso? Beh, se in casa hai Amazon Alexa o Google Assistant sappi che sono completamente compatibili.

Tra le varie impostazioni che puoi modificare ci sono l'intensità della luce e il colore. In merito alla prima ti basta sapere che la lampadina LED all'interno può cambiare grado di luminosità: se vuoi una luce fioca imposti un livello basso, mentre se vuoi una luce piena imposti quello più alto (ovviamente ci sono anche livelli intermedi). I colori a disposizione sono invece 16 milioni tra i quali sono presenti altresì il bianco caldo, il bianco freddo e quello neutro.

Sei interessato? Allora acquista subito la tua lampada smart su Amazon a soli 39,94€. Con le spedizioni Prime la ricevi in appena 24 ore se sei abbonato. In caso contrario non avere paura: grazie alle consegne nei punti di ritiro le puoi avere gratuite anche tu.