Lampada smart firmata Meross con esclusivo coupon del 30%

La lampada Smart di Meross è in offerta su Amazon

Lampada Smart: un piccolo prodotto dalle mille funzionalità

Dotare il proprio comodino di una lampada Smart non è solo una mossa intelligente ma risulta essere anche economico. Il modello prodotto da Meross, infatti, si adatta a ogni genere di arredamento fornendo una fonte di luce che può essere modificata a proprio piacimento.

Grazie alle tecnologie implementate al suo interno, questa lampada può essere gestita come meglio si crede. È dotata di touch control ma volendo può essere utilizzata attraverso i comandi vocali impartiti agli assistenti intelligenti. Tra questi, spicca il supporto su Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home e SmartThings.

Tra le sue varie funzioni c'è la possibilità di scegliere anzitutto la temperatura del colore. Si può passare da un bianco caldo a un bianco freddo in pochi secondi variando i K da 2700 a 6500. Se questi colori più classici non sono di proprio gradimento, si può optare per creare dei giochi di luce più innovativi scegliendo a proprio piacimento un colore. La lampada è altresì dimmerabile e cioè la sua intensità di luce può essere modificata. Sono disponibili numerosi livelli con cui personalizzare del tutto l'esperienza.

Per quanto riguarda la sua alimentazione, invece, la stessa arriva corredata di cavo di alimentazione USB e alimentatore così da poterla collegare a una presa senza ulteriori spese.

Infine rientra tra le sue capacità anche quella di creare delle vere e proprie routine così da poter impostare un orario di accensione e spegnimento automatico.

