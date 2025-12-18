 Lampadina o telecamera? La soluzione SHOCK che non dà nell'occhio
Questa telecamera sembra una lampadina perché lo è: funzioni avanzate e visione 2K a prezzo irrisorio.
Questa telecamera sembra una lampadina perché lo è: funzioni avanzate e visione 2K a prezzo irrisorio.

Vuoi rendere l’esterno di casa super sicuro? Opta per una telecamera. Non dare nell’occhio, però, è vitale e se non vuoi acquistare uno dei soliti modelli, ho la soluzione perfetta per te. Il modello di Codnida è geniale perché sembra una lampadina: infatti si avvita alla lampada ed è pronta per essere utilizzata. Con qualità 2K, funzioni avanzate e rotazione a 360° non si fa scappare un singolo movimento. Corri su Amazon per acquistarla con lo sconto in corso, falla tua subito a soli 27,06 euro. 

La telecamera lampadina di Codnida è geniale. È stata progettata appositamente per l’esterno così non si rovina con pioggia e brutto tempo, tuttavia la puoi installare anche dentro casa senza alcun problema. Una volta che scegli dove posizionarla, avvitala alla lampada ed entra subito in funzione. È dotata di attacco E27, il più comune in circolazione. Una volta che hai scelto la sua posizione, scarica l’applicazione sul tuo smartphone per accedere a tutte le funzioni, impostazioni e controllarla da remoto. In modo particolare, la videocamera si collega alla rete WiFi e rimane sempre disponibile. Ciò significa che, anche a diversi chilometri di distanza, puoi rimanere connesso e avere una pronta visione di ciò che accade dentro e fuori casa.

L’obiettivo montato su questo modello è di grande qualità. Tocca i 2K per riprendere la minuzia più piccola e mostrartela alla perfezione. Non solo è dotata di visione notturna a colori per rendere il buio più totale come il giorno, ma se questo non basta, ha i LED integrati che tornano sempre utili. Attiva la rilevazione del movimento quando sei lontano e ricevi una notifica push quando viene rilevata qualche anomalia. Se è qualcuno che conosci, usa l’audio bidirezionale per comunicare a distanza. Altre funzioni del dispositivo sono:

  • rotazione a 360° intelligente con tracciamento automatico del soggetto;
  • allarme integrato sia sonoro che luminoso;
  • slot per inserimento della microSD. 

Fai subito tua questa telecamera lampadina firmata Codnida. Comprala a soli 27,06 euro su Amazon.

Pubblicato il 18 dic 2025

