Lampadina Smart E14: anche quella lampada diventa intelligente (-33%)

Una lampadina Smart fa sempre comodo in casa. Scommetto che anche tu vuoi rendere l’illuminazione intelligente però non è così semplice soprattutto perché hai delle lampade in casa che non sono compatibili con le più classiche in commercio. Puoi risolvere? Naturalmente sì se opti per i modelli giusti. Mettiamo che hai bisogno di prodotti E14, io ho trovato quelli che fanno al caso tuo.

Questa lampadina firmata Beghelli è eccezionale e non ti fa scendere a compromessi anzi, hai tutto ciò che ti occorre. Collegati su Amazon dove la fai diventare tua a soli 7,99€ con sconto del 33%.

Lampadina Smart E14: con questa hai lampade intelligenti

Anche se lo standard E27 è quello più diffuso, capita di avere lampadari e lampade che richiedono quello E14. Questo non significa dover rinunciare all’illuminazione intelligente ma anzi, puoi ottenerla comunque e Beghelli ti aiuta.

La lampadina che ti segnalo è completa di tutto. Non ha bisogno nient’altro che di una connessione WiFi e di un attacco per funzionare. Una volta che la monti entra subito in funzione e la gestisci come vuoi. Non solo hai la possibilità di scaricare l’applicazione sullo smartphone ma puoi anche usare la tua voce visto che è compatibile con Amazon Alexa e altri assistenti vocali.

Cosa fa? Al suo interno trovi la tecnologia multicolor quindi riproduce i colori dell’arcobaleno ma puoi anche selezionare una tonalità di bianco, decidere l’intensità e creare veri e propri timer e programmazioni.

Consuma poco trattandosi di un prodotto LED e ti regala comunque un’esperienza da 110 e lode.

