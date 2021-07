Lampadina smart: Meross è una garanzia (DOPPIO SCONTO)

La lampadina smart di Meross è in promozione su Amazon a soli 11,19€. Basta attivare il coupon per pagarla pochissimo e riceverla a casa in un battito di occhi. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lampadina smart: a cosa serve e come usarla

La lampadina smart firmata Meross è una garanzia: bella esteticamente con questo suo aspetto vintage la metti in casa anche in piena visione e la comandi come ti pare. Semplice ed economica rende casa tua intelligente in una sola mossa.

La monti sulla tua lampada preferita e non hai bisogno di nient'altro. Infatti la sola applicazione per smartphone ti permette di controllarla a piacimento. Se poi hai anche degli assistenti intelligenti in casa, serviti della voce per cambiare le impostazioni come meglio credi. E' compatibile sia con Amazon Alexa che Google Assistant.

Puoi modificare diversi parametri. Il prodotto è dimmerabile e quindi la sua intensità può essere aggiustata sulla base delle più disparate esigenze. L'unica cosa a cui devi stare attento è la colorazione: questa non può essere variata ed è bianco caldo 2700K.

Non ti dimenticare di un'ultima possibilità ossia quella di creare fantastiche routine. Torni dal lavoro? Metti il tuo orario di rientro per trovare le luci accese all'apertura della porta. Vuoi svegliarti con la luce? Imposta un orario mattutino per farle accendere automaticamente senza tu debba muovere un dito.

Acquista subito la lampadina smart vintage edition di Meross su Amazon a soli 11,19€. Le spedizioni sono effettuate in sole 48 ore se sei abbonato Prime. Ma se sei cliente standard non avere paura: se opterai per la consegna nei punti di consegna non pagherai neanche un euro.