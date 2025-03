Lampadine LED Smart: con questo pack da 4pz colori la tua casa (-20%)

Un pacco convenienza per dare una svolta alla tua casa. Hai pensato di illuminare e colorare gli ambienti domestici? Non devi far altro che acquistare delle lampadine LED Smart e con queste di ANTELA hai tutte le funzioni più innovative. Non solo le puoi gestire a piacimento ma sono anche colorate e compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. Le acquisti a soli 31,99€ su Amazon approfittando della festa delle Offerte di Primavera con cui lo sconto del 20% rende il prezzo fantastico. Aggiungile ora al carrello.

Lampadine LED Smart: 4 pezzi con cui colorare casa

Le lampadine LED Smart di ANTELA sono dotate di attacco E27. Sono comode perché possono essere installate sia su lampadari che lampade da tavolo per dare un twist alla tua casa e rendere l’illuminazione intelligente. Non è necessario avere un assistente vocale per poterle gestire visto che l’applicazione che scarichi sullo smartphone ti offre tutte le impostazioni. Nonostante questo, se hai Amazon Alexa o Google Assistant sappi che sono completamente compatibili. 4 pezzi da installare in un unico ambiente o da seminare per il resto della tua casa e da gestire a piacimento.

Sono LED e consumano poco e inoltre sono colorate con 16 milioni di colori al loro interno per impostare una tonalità di bianco oppure optare per una scelta più audace. Gestisci anche la loro luminosità attraverso la funzione dimmerabile e la loro accensione e spegnimento attraverso i timer e i servizi di programmazione incorporati. Ogni lampadina è equivalente a un dispositivo di vecchia generazione da 94W.

A soli 31,99€ su Amazon, le quattro lampadine LED Smart di Antela sono quelle giuste per rendere la tua casa un posto innovativo. Approfitta subito dello sconto del 20% garantito dalla festa delle Offerte di Primavera e aggiungile al tuo carrello con un solo click.