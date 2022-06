Lampadine smart compatibile Alexa e Google a 5€ ma solo su Amazon

Rendi la tua casa intelligente con una spesa minima e con risultati istantanei grazie a questa promozione sulla Ezviz LB1. Si tratta della lampadina smart per eccellenza perché si adatta alle tue esigenze e da gestire è semplicissima.

Conta che la paghi appena 5€ e qualche centesimo se approfitti del ribasso quindi collegati al volo sulla pagina e concludi l’acquisto. L’attacco è E27 il che non può essere un punto a suo favore.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime abilitati.

Lampadina smart: la monti in un secondo, funziona per sempre

Grazie al suo attacco è praticamente universale, la monti ovunque ti voglia e funziona sin dal primo momento. Conta che puoi gestirla un po’ come vuoi perché non solo hai l’applicazione su smartphone a tua disposizione ma è altresì completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Utilizza pure la tua voce, è questo il bello.

Si tratta di un modello base. Cosa significa? Che ti mette a portata di mano una luce bianca calda dimmerabile. Puoi scegliere l’intensità della luce in un solo tocco e renderla perfetta per ogni ora della giornata. Ovviamente puoi creare anche timer e inserirla all’interno di routine per automatizzare il tutto.

Non è richiesto alcun hub e funziona sempre senza mai darti seccature. Dopotutto chi l’ha provata, l’ha promossa a pieni voti.

Cosa ne pensi? Per la tua casa è un acquisto semplice ed economico. Acquista al volo la tua lampadina smart a soli 5€ su Amazon, apri la pagina e completa l’acquisto prima che sia troppo tardi, l’offerta non durerà per sempre. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e rapide se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.