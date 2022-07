Lampadine SMART E14, con questo pacco da 4 il risparmio è EXTRA

Se vuoi rendere l’illuminazione intelligente in casa con un solo acquisto, questo è il pacco che fa al caso tuo. Si tratta di un bundle con dentro ben 4 lampadine SMART e LED a prezzo irrisorio. Infatti la promozione su Amazon ti strizza l’occhio a tutti gli effetti.

Se vuoi approfittarne collegati ora sulla pagina e spunta il coupon, con 23,99€ porti a casa l’occorrente per trasformare l’ambiente all’istante.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Lampadine Smart E14, non farne più a meno da oggi

Con attacco E14 sono perfette per lampadari e lampada da tavolo. Si fanno utilizzare da chiunque e senza chissà quali fronzoli, per iniziarle a sfruttare non devi far altro che montarle semplicemente sulla tua fonte di luce preferita.

Le gestisci liberamente da applicazione che scarichi su smartphone o tablet o con la tua voce se in casa possiedi assistenti vocali del calibro di Amazon Alexa e Google Assistant. Un comando ed hai tutto a disposizione (ovviamente funzionano anche con gli interruttori manuali).

Di speciale hanno:

la funzione multicolor che ti fa colorare l’ambiente secondo 16 milioni di possibilità differenti;

che ti fa colorare l’ambiente secondo differenti; il poter passare da bianco caldo a quello freddo o naturale in un tocco;

a quello o in un tocco; l’essere dimmerabili, fattore grazie a cui puoi regolare anche l’intensità della luce.

Sfruttando le loro parti più smart, infine, ti faccio sapere che puoi creare routine e timer per farle accendere e spegnere in automatico o al pronunciare di una parola.

Non aspettare un secondo in più e spunta quel coupon su Amazon, ti porti a casa ben 4 lampadine smart LED a soli 23,99€. Le spedizioni non costano niente e sono super veloci se hai Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.