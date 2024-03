Lampadine SMART E27 tutti i colori più uno: 2 pezzi a prezzo stracciato

La Festa delle Offerte di Primavera ti permette di rendere l’illuminazione intelligente, in casa, reale. Spesa ridotta al minimo grazie allo sconto e ad Antela che non smette mai di stupire. Questo brand? Straordinario quando si parla di lampadine smart. Se sei in cerca proprio di prodotti di questo calibro, cogli l’occasione.

Su Amazon sono in promozione queste due lampadine E27 da montare ovunque e multicolor. Con il 26% di sconto complessivo te le porti a casa a soli 12€ per un affare niente male. Pensa che costano appena 6€ ciascuna quindi come non dire di sì?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine Smart E27, il massimo della comodità in casa

L’illuminazione intelligente è uno dei primi passi da muovere nel mondo delle case smart. Come mai? Beh, è comoda, offre risultati istantanei e soprattutto è economica da raggiungere. Vedi, con offerte come queste grazie alle quali due lampadine costano quasi quanto dei semplici bulbi, ci metti un secondo.

Antela, per esempio, ti offre due lampadine smart E27 da mettere in qualsiasi ambiente. Con il loro attacco puoi abbinarla a lampade da tavolo, terra e lampadari. Le avviti ed il gioco è fatto.

La gestione è altrettanto semplice: scegli se usare l’applicazione sul tuo smartphone o la voce. Il controllo vocale è dato dalla compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. Hai tante possibilità come vedi.

Queste le trovi anche in termini in funzioni: scegli che tipo di luce vuoi modificando intensità, colore, modalità. Puoi creare timer e routine oltre a sincronizzarle con la musica e creare giochi di colore unici.

Cosa aspetti? Sono magiche e straordinarie. Collegati subito su Amazon per acquistare non una ma bensì due lampadine smart E27 a soli 12€ grazie agli sconti di Primavera.

